ضبط متهم بسرقة حديد بناء من مستشفى تحت الإنشاء في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت مديرية أمن مسلاتة، اليوم السبت، من القبض على متهم بسرقة حديد بناء من مستشفى تحت الإنشاء، وشخصين متلبسين بسرقة سيارة بسوق السيارات بالمدينة.

ووردت إشارة هاتفية من قبل رئيس مكتب الدعم المركزي مسلاتة إلى مركز شرطة بناصر تفيد بقيام شخص بسرقة حديد بناء من مستشفى بناصر الذي لا يزال قيد الانشاء، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وتوجه عناصر وحدة التحري والقبض بالمركز إلى مكان البلاغ حيث جرى ضبط شخص ليبي يدعى «م. ع. ع» وجلبه إلى المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ضبط شخصين متلبسين بسرقة سيارة في مسلاتة

كما ضبطت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقسم شرطة المرور والتراخيص بمديرية أمن مسلاتة شخصين متلبسين بسرقة سيارة من داخل السوق الشعبي لبيع السيارات.

ويدعى المتهمان و«ل. م. و» و«ع. ل. ن»؛ وجرت إحالتهما إلى مركز شرطة مسلاته المدينة من حيث الاختصاص.

وتبين خلال التحقيقات، أن المتهمين تورطا بسرقة سيارة من نفس المكان الأسبوع الماضي، وجرى استرجاع السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.