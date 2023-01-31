ضبط زوج مخمور تعدى بالضرب على زوجته في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، عن ضبط زوج في حالة سكر بنطاق مركز شرطة مسلاتة، متهم بالتعدي بالضرب على زوجته وعدد من أفراد أسرتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مركز شرطة مسلاتة تلقى بلاغًا من مواطنة بشأن تعدي زوجها عليها بالضرب، وكذلك الاعتداء على أفراد أسرتها.

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وبعد فتح محضر بالواقعة، جرى تكليف أعضاء القبض والتحري رفقة مأمور الضبط بالمركز وبالتنسيق مع النيابة العامة وأخذ الإذن بالدخول إلى منزل المشتكي ضده، حيث جرى ضبطه وهو في حالة سكر ظاهر وبحوزته سلاح ناري نوع «أف إن وغدارة 9 ملم و5 بنادق صيد مختلفة العيار وكمية من الخمور المحلية مع أدوات التصنيع».

مضبوطات بحوزة المتهم بالتعدي على زوجته (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية )