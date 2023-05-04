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إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 05:35 مساء
إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
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شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال احتفالية أُقيمت في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الدبيبة لدى وصوله مقر الاحتفالية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل الوزارة حاتم زغيل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

توجيهات الدبيبة بشأن منحة الزوجة والأولاد
وأكد الدبيبة خلال كلمة بالمناسبة، على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل منحة الزوجة والأولاد «كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية»

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كما وجه الدبيبة وزارة الشؤون الاجتماعية «بالبدء في صرف العلاوات المستحقة لهم بعد المطابقة اللّازمة مع مصلحة الأحوال المدنية»، وفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

أهداف منظومة منحة الزوجة والأولاد
وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الحفل، عرضاً ضوئياً يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي جرى إطلاقها خلال العام 2023، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، كرموا في نهاية الفاعلية عدداً من الموظفين الأوائل في الوزارة تقديراً لجهودهم المبذولة في مجال العمل الاجتماعي لعدة عقود.

حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
حفل إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس 4 مايو 2023. (حكومتنا)
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