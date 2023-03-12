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«المركزي» يحيل منحة الزوجة والأولاد عن 3 أشهر للمصارف التجارية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 07:34 مساء
«المركزي» يحيل منحة الزوجة والأولاد عن 3 أشهر للمصارف التجارية
مقر مصرف ليبيا المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، إحالة منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (يناير وفبراير ومارس) إلى المصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات المستحقة عن ثلاثة أشهر إلى مصرف ليبيا المركزي.

- «الشؤون الاجتماعية» إحالة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر إلى «المركزي»
- الكيلاني: 1.5 مليار دينار قيمة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر

وقالت الوزارة إنها «أحالت القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الأولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الأول من العام 2023 (يناير وفبراير ومارس) إلى المصرف»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بعدها قالت الوزيرة وفاء الكيلاني إن قيمة المنحة عن الأشهر الثلاثة بلغت مليارًا و581 مليونًا و593 ألف دينار. وقالت إن منحة الأولاد استهدفت حوالي مليون و153 ألف أسرة، وبقيمة مالية حوالي مليار و100 مليون دينار، بينما استهدفت منحة الزوجة والبنات مليونًا و192 ألف زوجة وابنة، وبقيمة مالية حوالي 481 مليون و593 ألف دينار.

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