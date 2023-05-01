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«دعم المديريات»: ضبط مجرمين أجانب خلال مداهمة أمنية بطريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 08:12 مساء
«دعم المديريات»: ضبط مجرمين أجانب خلال مداهمة أمنية بطريق المطار في طرابلس
ممهاجرون جرى ضبطهم في مداهم معسكر بطريق المطار في طرابلس. (جهاز دعم مديريات الأمن)
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أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق في وقت سابق اليوم الإثنين، عن «ضبط عدد من المجرمين من جنسيات مختلفة من تجار المخدرات والأسلحة» في حملة أمنية داهم خلالها «كامبو» على طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أنه نفذ الحملة الأمنية «بعد عملية تحرٍ واسعة بالتعاون مع اللواء 111 مجحفل وجهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية داهم خلالها (كامبو) تستغله بعض المجموعات الأجنبية في السرقات والتعدي على حرمة المواطنين بالمنطقة وتجارة الممنوعات في منطقة طريق المطار (معسكر النقلية سابقًا) وبحماية بعض المجموعات المسلحة».

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وقال جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق إن رجال الشرطة تمكنوا خلال العملية «من ضبط عدد من المجرمين من جنسيات مختلفة من تجار المخدرات والأسلحة، كما قاموا بعملية تمشيط واسعة بالمكان»، مؤكدًا «أنه سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن».

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس، أنه شروع في إجراءات ترحيل الذين جرى ضبطهم بمنطقة طريق المطار (النقلية) بالعاصمة طرابلس. وأشار الجهاز في بيان إلى «التنسيق مع سفارة دولة تشاد لإصدار وثائق سفر لغرض ترحيلهم وإحالة من لديهم قيودات أمنية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
ممهاجرون جرى ضبطهم في مداهم معسكر بطريق المطار في طرابلس. (جهاز دعم مديريات الأمن)
ممهاجرون جرى ضبطهم في مداهم معسكر بطريق المطار في طرابلس. (جهاز دعم مديريات الأمن)
ممهاجرون جرى ضبطهم في مداهم معسكر بطريق المطار في طرابلس. (جهاز دعم مديريات الأمن)
ممهاجرون جرى ضبطهم في مداهم معسكر بطريق المطار في طرابلس. (جهاز دعم مديريات الأمن)
معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
ممهاجرون جرى ضبطهم في مداهم معسكر بطريق المطار في طرابلس. (جهاز دعم مديريات الأمن)
ممهاجرون جرى ضبطهم في مداهم معسكر بطريق المطار في طرابلس. (جهاز دعم مديريات الأمن)
معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
معسكر بطريق المطار في طرابلس يستخدم لإيواء المهاجرين. (جهاز دعم مديريات الأمن)
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