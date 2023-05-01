بالفيديو: إنهاء إجراءات ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى تشاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، الشروع في إجراءات ترحيل الذين جرى ضبطهم بمنطقة طريق المطار (النقلية) بالعاصمة طرابلس.

وثائق سفر التشاديين

وأشار الجهاز في بيان إلى «التنسيق مع سفارة دولة تشاد لإصدار وثائق سفر لغرض ترحيلهم وإحالة من لديهم قيودات أمنية إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

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وفي فبراير الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة ترحيل 203 مهاجرًا من الجنسية التشادية، حيث جرى إحالة المهاجرين من مكاتب الترحيل بطرابلس وبنغازي عبر منفذ التوم الحدودي لليبيا مع جمهورية تشاد.

من إجراءات ترحيل التشاديين في مكتب الترحيلات، 1 مايو 2023. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس)

من إجراءات ترحيل التشاديين في مكتب الترحيلات، 1 مايو 2023. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس)

من إجراءات ترحيل التشاديين في مكتب الترحيلات، 1 مايو 2023. (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس)