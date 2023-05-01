مجلس النواب يهنئ عمال ليبيا بمناسبة عيد العُمال

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء، اليوم الإثنين، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى عُمال ليبيا بكافة شرائحهم بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

كما تقدم المجلس في بيان بالشكر والامتنان إلى من يبذلون الجهد والعطاء في شتى مجالات العمل لبناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه وازدهاره وأن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار.

ونظم مجمع الحديد والصلب في مدينة مصراتة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بحضور وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد وعدد من المسؤولين ووكلاء الجهات الرسمية. كما هنأت مؤسسات حكومية العمال بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو.

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الاحتفال بعيد العمال

وبدأ الاحتفال بعيد العمال للمرة الأولى في شيكاغو بالولايات المتحدة العام 1886، حيث دعت النقابات الأميركية إلى إضراب في الأول من مايو، في يوم تجديد عقود العمل لتحسين أوضاعهم، ثم اندلعت مواجهات في الثالث من الشهر نفسه، حينها قُتل عدد من المضربين على أيدى الشرطة، ثم في العام 1889، قرر المؤتمر التأسيسي للأممية الثانية تنظيم تظاهرة عالمية للعمال بتاريخ محدد بدءًا من الأول من مايو العام 1890، وذلك لتحسين أوضاع العمال وإحياء ذكرى ضحايا شيكاغو.

ويُعد الأول من مايو يوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم على الأقل، ما يمثل 67% على الأقل من سكان العالم، وتحتفل سيرلانكا بهذا العيد في السابع من مايو والمملكة المتحدة في أول اثنين من الشهر نفسه ونيوزيلندا في رابع اثنين من شهر أكتوبر، وتخصص الولايات المتحدة وكندا أول اثنين من شهر سبتمبر لهذا العيد، أما اليابان وأفغانستان وإيران وبعض الولايات الهندية فتحتفل بالعيد في أول مايو، وتشهد غالبية الدول في عيد العمال تظاهرات تنظمها النقابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى تجمعات احتفالية.