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بن قدارة يهنئ موظفي مؤسسة النفط بعيد العمال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 11:56 صباحا
بن قدارة يهنئ موظفي مؤسسة النفط بعيد العمال
فرحات بن قدارة، (أرشيفية: مؤسسة النفط)
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هنا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة العاملين في المؤسسة اليوم الإثنين لمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وقال بن قدارة: «يسعدني في هذا اليوم أن أتوجه إلى زملائي العمال في عيدهم العالمي بتحية التقدير والاعتزاز»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأضاف: «ما تحقق من إنجازات لبلادنا الحبيبة ليبيا على مدى العقود الماضية، ما كان ليحدث لولا تفانيكم في العمل وحرصكم على تطوير هذا القطاع المهم والحيوي».

مؤسسة النفط: لن ندخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين
وفي بيان آخر، قالت المؤسسة إنها لن تدخر جهدا للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع العاملين به، مشيرة إلى تنفيذ زيادة مرتبات العاملين بالقطاع وفق القرار الصادر في العام 2014، وكذلك تنفيذ قرار زيادة العلاوة الحقلية وصدور عديد القرارات بخصوص السلف المالية والرعاية الصحية وتنفيذ خطط التدريب وغيرها.

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وتابعت: «رجالنا المرابطون في الحقول البرية والبحرية والموانئ والمدن والمواقع كافة، بعيدا عن أسرهم وذويهم، يستحقون التحية في يوم عيدهم والتقدير على مجهوداتهم والاحترام على إخلاصهم وتفانيهم في عملهم مجسدين أبهى صور الوطنية وحب الوطن».

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مواصلة الجهود لتحقيق سبل الراحة كافة وتهيئة الظروف المناسبة حتى يتمكن العاملون بالقطاع من اكتساب حقوقهم المشروعة كافة وفقًا لما يكفله لهم القانون والتشريعات واللوائح الرسمية.

الاحتفال بعيد العمال
وبدأ الاحتفال بعيد العمال للمرة الأولى في شيكاغو بالولايات المتحدة العام 1886، حيث دعت النقابات الأميركية إلى إضراب في الأول من مايو، في يوم تجديد عقود العمل لتحسين أوضاعهم، ثم اندلعت مواجهات في الثالث من الشهر نفسه، حينها قُتل عدد من المضربين على أيدى الشرطة، ثم في العام 1889، قرر المؤتمر التأسيسي للأممية الثانية تنظيم تظاهرة عالمية للعمال بتاريخ محدد بدءا من الأول من مايو العام 1890، وذلك لتحسين أوضاع العمال وإحياء ذكرى ضحايا شيكاغو.

ويُعد الأول من مايو يوم عطلة رسمية في 107 دول حول العالم على الأقل، ما يمثل 67% على الأقل من سكان العالم، وتحتفل سيرلانكا بهذا العيد في السابع من مايو والمملكة المتحدة في أول اثنين من الشهر نفسه ونيوزيلندا في رابع اثنين من شهر أكتوبر، وتخصص الولايات المتحدة وكندا أول اثنين من شهر سبتمبر لهذا العيد، أما اليابان وأفغانستان وإيران وبعض الولايات الهندية فتحتفل بالعيد في أول مايو، وتشهد غالبية الدول في عيد العمال تظاهرات تنظمها النقابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى تجمعات احتفالية.

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