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مؤسسة النفط تحتفي باليوم الوطني للسلامة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 11:21 صباحا
مؤسسة النفط تحتفي باليوم الوطني للسلامة
المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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احتفت المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة، باليوم الوطني و العالمي للسلامة والصحة، الذي يحتفل به في 28 أبريل من كل عام، ويجسد بناء ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية لتعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة.

وقدم مجلس إدارة المؤسسة التهنئة إلى جميع العاملين بقطاع النفط والغاز، خصوصا رجال السلامة والإطفاء والإنقاذ والصحة المهنية في مختلف المواقع النفطية على جهودهم لتطبيق قواعد السلامة وحماية البيئة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السلامة هي دعامة الإنتاج
وأضاف البيان إن اليوم فرصة للجميع من أجل مواصلة العمل لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة، ومنح الأولوية القصوى لمبدأ الوقاية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لحماية العمال والمنشآت على حدٍ سواء؛ لوضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل واتخاذ ما يلزم من ضوابط لرفع هذه المخاطر أو خفضها إلى الحد الأدنى.

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وتابع البيان أن الخطط الطموحة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها والتحديات التي تواجهنا في رفع معدلات الإنتاج تدفع إلى بذل المزيد من الجهد واتخاذ ما يلزم من ضوابط من أجل بيئة عمل آمنة للعاملين في جميع المرافق النفطية ولمقدرات البلاد، واختتم: «فالسلامة أولا وهي دعامة الإنتاج».

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