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مليون و213 ألف برميل إنتاج ليبيا النفطي خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 11:18 مساء
مليون و213 ألف برميل إنتاج ليبيا النفطي خلال 24 ساعة
موقع إنتاج نفطي بشركة «زلاف ليبيا». (أرشيفية: شركة زلاف ليبيا)
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بلغ إنتاج النفط الليبي مليونا و213 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وتعني هذه الأرقام أن إنتاج النفط الليبي ارتفع بمقدار 13 ألف برميل مقارنة بآخر إحصائية أصدرتها مؤسسة النفط، الأربعاء، والتي قدرت الإنتاج بمليون و200 ألف برميل.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و200 ألف برميل
- إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب

أما إنتاج المكثفات، فقد بلغ 50 ألف برميل، السبت، منخفضا بمقدار ألفي برميل مقارنة بآخر إحصائية صادرة الأربعاء.

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