إنتاج النفط الليبي يسجل مليونًا و200 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و200 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

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استهلاك 960 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 960 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 753 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و98 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و89 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و20 مليون قدم لمصانع الإسمنت.