إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوز إنتاج النفط الليبي 106 ملايين برميل خلال ثلاثة أشهر، فيما تخطى إنتاج الغاز خلال نفس الفترة حاجز المليارات الثلاثة.

وأظهرت إحصائية نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الليبي بلغ 106 ملايين و618 ألفا و853 برميلا خلال الربع الأول من العام الجاري الممتد من 1 يناير إلى 31 مارس الماضي.

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وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي المنتجات النفطية مليونا و541 ألفا و566 طنا متريا.

أما بشأن كميات الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها، فقد بلغت ثلاثة مليارات و175 مليونا و813 ألفا و729 مترا مكعبا. وبلغت المنتجات البتروكيماوية 163 ألفا و151 طنا متريا.