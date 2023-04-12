  • Alwasat News
Atwasat

إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 03:31 مساء
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب
منشأة نفطية في ليبيا. (المؤسسة الوطنية للنفط)
alwasat radio

تجاوز إنتاج النفط الليبي 106 ملايين برميل خلال ثلاثة أشهر، فيما تخطى إنتاج الغاز خلال نفس الفترة حاجز المليارات الثلاثة.

وأظهرت إحصائية نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الليبي بلغ 106 ملايين و618 ألفا و853 برميلا خلال الربع الأول من العام الجاري الممتد من 1 يناير إلى 31 مارس الماضي.

- انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى مليون و215 ألف برميل
- 3000 برميل ارتفاعا في إنتاج النفط الليبي خلال 24 ساعة
- إنتاج شركة سرت للنفط يقترب من حاجز 90 ألف برميل يوميا

وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي المنتجات النفطية مليونا و541 ألفا و566 طنا متريا.

أما بشأن كميات الغاز الطبيعي خلال الفترة ذاتها، فقد بلغت ثلاثة مليارات و175 مليونا و813 ألفا و729 مترا مكعبا. وبلغت المنتجات البتروكيماوية 163 ألفا و151 طنا متريا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في البطولة العربية

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والجيش الملكي في ...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس

سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش» المصري

شاهد استوديو الـ«VAR».. الحالات التحكيمية لمباراة «الأهلي طرابلس» و«طلائع الجيش»...
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية

«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«كلينكا» (3): صحة القلب

«كلينكا» (3): صحة القلب
«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك

«أطفال أبطال» (1)‎: روبيك
«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن

«أرزاق تساق 2023» (حـ 11): ملاذ آمن
«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية

«تحقيقات»: مواطنون من الدرجة الثانية
«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»

«كتب ليبية 2» (حـ8): كتاب «الحمائم السود من الظلمات إلى النور»
«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس

«هنا ليبيا»: ليالي المدينة القديمة في طرابلس
خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة

خلونا نحلموا 4 (حـ 12): الزحمة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 12): شربة الفقاع وخلية النحل بالنوتيلا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة العربية

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة الأهلي طرابلس وطلائع الجيش في البطولة ...
«أفضل شيف» | الحلقة (10)

«أفضل شيف» | الحلقة (10)
الكاسا وسحوركم علينا (10)

الكاسا وسحوركم علينا (10)
أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»

أوكرانيا تبحث عن طيارين أجانب لديهم خبرة في التحليق بـ«إف 16»
مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية لـ«الإرهابيين» السابقين وضحاياهم في نيجيريا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الخارجية الأميركية: نتابع تقارير حول احتجاز أحد مواطنينا في طرابلس
الخارجية الأميركية: نتابع تقارير حول احتجاز أحد مواطنينا في ...
هيئة رصد المحتوى الإعلامي تستعرض تقريرًا حول الحملات بانتخابات بلدية الخمس
هيئة رصد المحتوى الإعلامي تستعرض تقريرًا حول الحملات بانتخابات ...
انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى مليون و215 ألف برميل
انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى مليون و215 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز ...
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة
القبض على قاتلي سيدة ليبية في أسبيعة...
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس
شاهد.. وفد القيادة العامة يصل فندق ريكسوس في طرابلس...
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل مع ليبيا
أول تصريح بعد جدل «حقل البوري».. تونس تؤكد استمرار التواصل ......
المزيد
المنقوش وبن قدارة يناقشان التنسيق بشأن تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية
المنقوش وبن قدارة يناقشان التنسيق بشأن تفعيل الاتفاقيات مع ......
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
«الاستشعار عن بُعد» يحدد موعد بداية شوال فلكيا
«الاستشعار عن بُعد» يحدد موعد بداية شوال فلكيا...
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا
لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا...
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. والغاز يتخطى 3 مليارات متر مكعب
إنتاج النفط الليبي يتجاوز 106 ملايين برميل خلال 3 أشهر.. ......
المزيد