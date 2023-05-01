  • Alwasat News
Atwasat

العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 04:21 مساء
العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب
العابد متحدثا في احتفالية اليوم العالمي للعمال بمجمع الحديد والصلب في مصراتة، الإثنين 1 مايو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

انتقد ‏وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، القانونين رقم (23) و(12) لسنة 2010 بشأن العمال الأجانب وعلاقات العمل لأنهما «يعرقلان» عمل وزارته، مؤكدًا تدريب أكثر من ثلاثة آلاف باحث عن العمل في جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للعمال، الذي أقيم اليوم الإثنين، بمجمع الحديد والصلب في مدينة مصراتة، والتي نشرت حكومة الوحدة الوطنية أبرز ما جاء فيها عبر صفحتها على «فيسبوك».

تعزيز مكانة العمال في ليبيا
وأثنى العابد في بداية كلمته على جهود ممثلي ووكلاء الجهات الرسمية «في سبيل قهر الصعاب التي مرت بها البلاد وأثرت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية»، مترحمًا «على أرواح الشهداء»، ومشيدًا بتضحياتهم التي خلدت في ذاكرة الشعب الليبي وقدمت دفاعًا عن الوطن.

وقال العابد «إن اختيار مجمع الشركة الليبية للحديد والصلب لإحياء ذكرى عيد العمال هذا العام، يدل على مدى أهمية هذا المجمع الاستراتيجي إحدى ركائز الاقتصاد الوطني»، مضيفًا «إن إحياء مناسبة عيد العمال ليست مجرد تقليد أو عادة، إنما هي فرصة سانحة لتكريم العمال والوقوف على القضايا الأساسية الخاصة بهم وبسوق العمل.

- علي العابد يبحث اعتماد الملاكات الوظيفية للمراكز الصحية
- العابد: نعمل على استكمال إنشاء مركز تدريب في سبها
- العابد يناقش مع رئيس مصلحة الجوازات تسهيل دخول العمالة المصرية

واعتبر العابد أن «مثل هذه المناسبات العالمية تؤكد على أهمية العمل في مسار التحول، وتعزز من مكانة العمال في ليبيا وتوفر لهم البيئة الملائمة للعمل والعيش الكريم».

تدريب أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل
وأوضح أن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «عملت منذ استلام مهامها على دفع الرواتب ومعالجة أوضاع العاملين وضمان حقوقهم، ولا سيما في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي».

وتابع: «لا يزال قانونَا 23 -12/ 2010 بشأن العمال الأجانب وعلاقات العمل يعرقلان عملنا وراسلنا البرلمان مرارًا لكن دون ردود»، لافتًا إلى أن وزارة العمل والتأهيل نجحت «في تدريب أكثر من ثلاثة آلاف باحث عن عمل في جميع مناطق ومدن ليبيا ضمانًا لدخولهم في سوق العمل».

خطة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية
وتفاديًا للمخاطر الأمنية والديموغرافية، أكد العابد أن الوزارة «اعتمدت خطة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر إسكانهم خارج الأحياء المكتظة بالسكان»، بالإضافة إلى إطلاق «منصة (وافد) الرقمية لدخول العمالة الأجنبية بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات من باب معالجة مشكلة التهريب والهجرة غير الشرعية».

وأكد العابد أن وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية تسعيان إلى «تدشين منظومة متكاملة لتطوير العمل الحكومي»، منوهًا إلى أنهم يستعدون «على المدى القريب لإطلاق مبادرة الإصلاح الإداري والخطة الوطنية للتشغيل؛ بهدف معالجة البطالة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط تاجر مخدرات في الخمس
ضبط تاجر مخدرات في الخمس
حمدوك: أي حرب أهلية في السودان ستجعل ما حدث في ليبيا «مبارزات صغيرة»
حمدوك: أي حرب أهلية في السودان ستجعل ما حدث في ليبيا «مبارزات ...
بالصور.. دراسة علمية لمعالجة نقص المياه بسد وادي غان
بالصور.. دراسة علمية لمعالجة نقص المياه بسد وادي غان
العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب
العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب
بالفيديو: إنهاء إجراءات ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى تشاد
بالفيديو: إنهاء إجراءات ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى تشاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الإثنين 1 مايو 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية ......
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يسطو بقوة السلاح على منازل العمالة الوافدة في بنغازي
ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي يسطو بقوة السلاح على منازل العمالة......
ضبط 5 سيارات مسروقة في طرابلس باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني خلال 3 ساعات
ضبط 5 سيارات مسروقة في طرابلس باستخدام تطبيق الاستعلام ......
بالفيديو: إنهاء إجراءات ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى تشاد
بالفيديو: إنهاء إجراءات ترحيل مهاجرين غير شرعيين إلى تشاد...
العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب
العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب...
المزيد