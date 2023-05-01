العابد ينتقد قانونيْ العمل وتنظيم العمال الأجانب

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد ‏وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، القانونين رقم (23) و(12) لسنة 2010 بشأن العمال الأجانب وعلاقات العمل لأنهما «يعرقلان» عمل وزارته، مؤكدًا تدريب أكثر من ثلاثة آلاف باحث عن العمل في جميع أنحاء ليبيا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للعمال، الذي أقيم اليوم الإثنين، بمجمع الحديد والصلب في مدينة مصراتة، والتي نشرت حكومة الوحدة الوطنية أبرز ما جاء فيها عبر صفحتها على «فيسبوك».

تعزيز مكانة العمال في ليبيا

وأثنى العابد في بداية كلمته على جهود ممثلي ووكلاء الجهات الرسمية «في سبيل قهر الصعاب التي مرت بها البلاد وأثرت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية»، مترحمًا «على أرواح الشهداء»، ومشيدًا بتضحياتهم التي خلدت في ذاكرة الشعب الليبي وقدمت دفاعًا عن الوطن.

وقال العابد «إن اختيار مجمع الشركة الليبية للحديد والصلب لإحياء ذكرى عيد العمال هذا العام، يدل على مدى أهمية هذا المجمع الاستراتيجي إحدى ركائز الاقتصاد الوطني»، مضيفًا «إن إحياء مناسبة عيد العمال ليست مجرد تقليد أو عادة، إنما هي فرصة سانحة لتكريم العمال والوقوف على القضايا الأساسية الخاصة بهم وبسوق العمل.

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واعتبر العابد أن «مثل هذه المناسبات العالمية تؤكد على أهمية العمل في مسار التحول، وتعزز من مكانة العمال في ليبيا وتوفر لهم البيئة الملائمة للعمل والعيش الكريم».

تدريب أكثر من 3 آلاف باحث عن عمل

وأوضح أن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة «عملت منذ استلام مهامها على دفع الرواتب ومعالجة أوضاع العاملين وضمان حقوقهم، ولا سيما في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي».

وتابع: «لا يزال قانونَا 23 -12/ 2010 بشأن العمال الأجانب وعلاقات العمل يعرقلان عملنا وراسلنا البرلمان مرارًا لكن دون ردود»، لافتًا إلى أن وزارة العمل والتأهيل نجحت «في تدريب أكثر من ثلاثة آلاف باحث عن عمل في جميع مناطق ومدن ليبيا ضمانًا لدخولهم في سوق العمل».

خطة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية

وتفاديًا للمخاطر الأمنية والديموغرافية، أكد العابد أن الوزارة «اعتمدت خطة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية عبر إسكانهم خارج الأحياء المكتظة بالسكان»، بالإضافة إلى إطلاق «منصة (وافد) الرقمية لدخول العمالة الأجنبية بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات من باب معالجة مشكلة التهريب والهجرة غير الشرعية».

وأكد العابد أن وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية تسعيان إلى «تدشين منظومة متكاملة لتطوير العمل الحكومي»، منوهًا إلى أنهم يستعدون «على المدى القريب لإطلاق مبادرة الإصلاح الإداري والخطة الوطنية للتشغيل؛ بهدف معالجة البطالة».