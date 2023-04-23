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معهد إسباني: النخبة في ليبيا قد تختطف لجنة باتيلي الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 11:19 صباحا
معهد إسباني: النخبة في ليبيا قد تختطف لجنة باتيلي الجديدة
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر معهد إسباني من احتمال تعرض اللجنة التسييرية رفيعة المستوى المقرر إنشاؤها قريبا بناء على مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لما أسماه «الاختطاف» من النخبة السياسية الليبية جراء عدم اهتمامها بإحداث انتقال سياسي ناجح، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى توحيد مواقفه خلال الأشهر المقبلة لردع مفسدي الانتخابات.

ويؤكد معهد الكانو الملكي الإسباني ومقره العاصمة مدريد، في ورقة تحليلية له دور اللاعبين الأجانب «الحاسم» في تجميد أو إلغاء تجميد الصراع الليبي في مراحل زمنية مختلفة من عمر الأزمة، لكن «مفتاح الحل يظل محليا أولا وقبل كل شيء».

 ليست حربا بالوكالة في ليبيا
وعلى عكس الاعتقاد السائد، يرى المعهد الإسباني أن «هذه ليست حربا بالوكالة»، لأن كل من النخبة السياسية الليبية والجهات المسلحة غير الحكومية راضية بشكل عام عن الوضع الراهن، نظرا إلى مستويات العنف المحدودة حاليا، وأيضا بسبب ما يتم جنيه من وراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وهذا ما يفسر ضعف الالتزام الحقيقي بإعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي وخريطة الطريق الانتخابية. ويعود المعهد الاسباني إلى احتجاجات الصيف الماضي من قبل الشباب الليبي الساخط في مدن متعددة من طبرق إلى طرابلس، والتي كانت موجهة بالفعل ضد النخبة السياسية الوطنية بأكملها، مما يكشف عن مزيد الاعتراف المحلي العميق بدور هذه النخب والتي ستؤثر على أي تسوية للنزاع في المستقبل وعلى الحكومة الليبية.

كما يعتقد المصدر أن المجتمع الدولي لم يتعلم سوى نصف الدروس المستفادة من العقد الماضي من انشقاقات الحكومة الليبية ومعضلات الاعتراف الدولي (2014-15) و(2016-21) و(2022 - الآن).

وبعد اثني عشر عاما على اندلاع شرارة الثورة والتدخل العسكري الدولي الذي أطاح بنظام معمر القذافي العام 2011، لم تر ليبيا بعد الضوء في نهاية نفق الاضطرابات التي طال أمدها والحرب الأهلية المتقطعة.

انتخابات لم تتم وانقسام يعود
ويُذكّر التقرير بمآل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 فوقتها قبل ثلاثة أيام فقط عن موعدها علقت المفوضية العليا للانتخابات العملية برمتها. وهو الاستحقاق الذي جاء بعدما وافق منتدى الحوار السياسي الليبي على خارطة الطريق الانتخابية هذه التي وفرت بعض الأمل لليبيين للتغلب عليها.

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لكن منذ فشلها شهدت البلاد انقساما حكوميا جديدا على غرار انشقاقات السلطة في 2014-2015 و2016-21. فحاليا تعمل حكومتان متوازيتان، واحدة في طرابلس (الغرب) وأخرى من برقة (الشرق) منذ فبراير ومارس 2022، مع ما يترتب على ذلك من خطر متزايد من العودة إلى الصراع العنيف.

ويحذر المعهد من تعرض اللجنة التسييرية رفيعة المستوى التابعة لمبعوث الأمم المتحدة عبدالله اثيلي للاختطاف من النخبة السياسية الليبية الذين لا يهتمون كثيرا بالانتقال السياسي الناجح، مثلما وقع لمنتدى الحوار الليبي. مؤكدا أن التغلب على هذا الموقف الصعب يتوقف على الانتخابات الديمقراطية بعدما فشلت محاولات تشكيل حكومة ليبية موحدة قابلة للحياة بوسائل أخرى بشكل متكرر.

توصية إلى الاتحاد الأوروبي
وبهدف تجاوز حالة الانسداد وتوجيه الدعم الفعال لخطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإجراء انتخابات بحلول نهاية العام 2023، يوصي معهد «الكانو» بأن تركز جهود الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة على ضمان الوحدة السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي بشكل أوسع لردع مفسدي العملية السياسية.

وفي الوقت نفسه إذا تحقق ذلك، فإن مؤتمر المصالحة الوطنية لليبيا الذي أعلن الاتحاد الأفريقي أنه يستضيفه يجب أن يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي. وأخيرا ينبغي النظر في صيغ الحوار التكميلية من أجل إعطاء بعض الأكسجين الدولي للشباب الليبي والمجتمع المدني الذين يتعرضون للإهمال بشكل متزايد.

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