نورلاند: الوساطة الأممية مقترنة بإرادة صادقة من القادة الليبيين «مفتاح» الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند إن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات، داعيًا إلى «احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته».

وجدد نورلاند دعم بلاده الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، «الذي يواصل المشاركة بنشاط مع القادة الليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب في ليبيا»، حسب ما جاء في تغريدة للسفارة الأميركية على حسابها بموقع «تويتر»، أمس الثلاثاء.

إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن

وشاركت السفارة مقطع فيديو لإحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أمس، التي دعا فيها جميع الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات تحقق حلًا مقبولًا للجميع.

- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

- واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

وشدد على أهمية المحافظة على مسافة واحدة وتحقيق العدل في التنافس بين جميع المرشحين خلال الانتخابات المقبلة، بحيث لا يتميز طرف على حساب الآخر.

دعم أميركي لباتيلي

وخلال الجلسة نفسها، حثت الولايات المتحدة على لسان مندوبها لجنة «6+6» المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة على المساهمة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل معالجة العوائق المتبقية أمام إجراء الانتخابات.

وقال المندوب، في كلمته، «حان الوقت للبناء على الإنجازات السابقة والزخم الحالي من خلال الانخراط البناء في العملية الشاملة التي حددها المبعوث الأممي نحو خارطة طريق تيسرها الأمم المتحدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن».