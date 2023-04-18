باتيلي: لا بد من انتخابات تحقق حلا مقبولا للجميع

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات تحقق حلا مقبولا للجميع.

وشدد باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية المحافظة على مسافة واحدة وتحقيق العدل في التنافس بين جميع المرشحين خلال الانتخابات المقبلة، بحيث لا يتميز طرف على حساب الآخر.

وأثني المبعوث الأممي على جهود المجلس الرئاسي بشأن وضع آلية للإشراف المالي من أجل الإنفاق الشفاف والعادل على الموارد العامة الليبية، معتبرا أن ذلك عنصرا مهما من أجل ضمان عدم إهدار المال العام وعدم استخدامه لصالح طرف على حساب آخر.