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الدبيبة: يا دعاة الانقسام شعبنا واحد وعيده واحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 10:45 مساء
الدبيبة: يا دعاة الانقسام شعبنا واحد وعيده واحد
الدبيبة يصلي العيد في مسجد الغلبان بمصراتة، 22 أبريل 2023. (حكومة الوحدة)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، وحدة الشعب الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً ووسطاً، مشدداً على أن «النضال من أجل وحدة البلاد ورفعتها بين الأمم لن يتوقف».

ووجه الدبيبة رسالة إلى من سماهم بـ«دعاة الانقسام» قائلاَ: «يا دعاة الانقسام، شعبنا شرقاً وغرباً وجنوباً ووسطاً واحد، عيده واحد، فرحة العيد تجمع أبناءه وتوحدهم، وكل عام والجميع بخير»، وأضاف: «نسأل الله التوفيق والسداد في كفاحنا بأن تغرب عن بلادنا محاولات شق الصف بين أبناء الشعب الواحد، والدين والبلد الواحد، الذي لن يقوم إلا باحترام مؤسسات الدولة واختصاصاتها واحترام القانون، وفق ما نقل عنه المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة».

وجاءت رسالة الدبيبة بعد يوم من انقسام غير مسبوق بين الليبيين بشأن تحديد أول أيام العيد، حيث أحيت المناطق الواقعة تحت نفوذ حكومة الدبيبة العيد اليوم السبت، بينما احتفلت باقي مدن ومناطق ليبيا أمس الجمعة. 

وقال الدبيبة في رسالته: «دعاة الانقسام والمؤسسات الموازية يعبثون، إلا أن نضالنا ومعنا الخيرون، من أجل وحدة البلاد ورفعتها بين الأمم لن يتوقف»، وأشار إلى أن ظروف شهر رمضان المبارك هذا العام كانت هي «الأفضل منذ سنوات، جميع الليبيين يؤكدون ذلك وعاشوه واقعاً لا يمكن نكرانه، فشعبنا على كل التراب الليبي العزيز يستحق المزيد دوماً». ودعا الدبيبة الليبيين إلى الصفح والسماح على أي تقصير «غير مقصود» في خدمتهم.

- خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
- دار الإفتاء: غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضان والسبت أول أيام عيد الفطر
- هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
- الدبيبة: غدًا الجمعة متمم لرمضان
- ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)

خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
وأثار الخلاف حول ثبوت رؤية هلال شوال من عدمها انقساماً بين الليبيين. فبينما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، خالفتها دار الإفتاء بطرابلس معلنة أن يوم الجمعة هم المتمم لشهر رمضان.

وقالت دار الإفتاء في بيان، الخميس، بشأن رؤية هلال شهر شوال «إنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية» وعليه قرر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

في المقابل، أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيانها أن «لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت بأنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة.. وعليه فإن الجمعة هو يوم عيد الفطر وأول أيام شهر شوال لهذا العام 1444 هجرياً».

وغرّد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن الجمعة متمم لرمضان، لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم» في إشارة إلى تبنيه رأي دار الإفتاء.

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