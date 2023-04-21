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ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 08:15 صباحا
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال
مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة الكيش ببنغازي، الجمعة، 21 أبريل 2023 (الإنترنت)
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أدى ليبيون في بعض المدن صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن  الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن غدا السبت هو أول أيام العيد، وأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان.

و خرج مواطنون في بنغازي والعزيزية وسرت والمرج وعين زارة إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد اليوم الجمعة.

شهادات في مصراتة والجفرة حول رؤية هلال شوال
ومساء أمس، أدلى عدد من المواطنين في بلديات مصراتة وأجدابيا والجفرة بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال أمام القضاء، بما يشير إلى أن اليوم هو أول أيام العيد. 

- خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
- دار الإفتاء: الشهادات الواردة إلينا بشأن رؤية هلال شوال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية
- الدبيبة: غدا الجمعة متمم لرمضان

وأفاد مراسل «الوسط» في مصراتة بأن مواطنين من المدينة أدلوا بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال في محكمتي مصراته المدينة وطمينة لشهادة رؤية هلال شوال. كما مثل مواطن آخر أمام محكمة مسلاته الجزئية لإثبات رؤية هلال شوال.

من جانبه، تقدم مجلس النواب، مسء أمس بالتهاني للشعب الليبي لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن العيد يوافق «الجمعة».

توافد المصلين إلى ساحة الشهداء ببلدية العزيزية جنوب العاصمة طرابلس لأداء شعائر صلاة عيد الفطر، 21 أبريل 2023. (مكتب الإعلام للمجلس التسييري بلدية العزيزية)
توافد المصلين إلى ساحة الشهداء ببلدية العزيزية جنوب العاصمة طرابلس لأداء شعائر صلاة عيد الفطر، 21 أبريل 2023. (مكتب الإعلام للمجلس التسييري بلدية العزيزية)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة الكيش ببنغازي، الجمعة، 21 أبريل 2023 (الإنترنت)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة الكيش ببنغازي، الجمعة، 21 أبريل 2023 (الإنترنت)
توافد المصلين إلى ساحة الشهداء ببلدية العزيزية جنوب العاصمة طرابلس لأداء شعائر صلاة عيد الفطر، 21 أبريل 2023. (مكتب الإعلام للمجلس التسييري بلدية العزيزية)
توافد المصلين إلى ساحة الشهداء ببلدية العزيزية جنوب العاصمة طرابلس لأداء شعائر صلاة عيد الفطر، 21 أبريل 2023. (مكتب الإعلام للمجلس التسييري بلدية العزيزية)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في المرج، الجمعة، 21 أبريل 2023 (الإنترنت)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في المرج، الجمعة، 21 أبريل 2023 (الإنترنت)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في المرج، الجمعة، 21 أبريل 2023 (الإنترنت)
مواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر في المرج، الجمعة، 21 أبريل 2023 (الإنترنت)
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