دار الإفتاء: الشهادات الواردة إلينا بشأن رؤية هلال شوال مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت دار الإفتاء في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إن الشهادات الواردة إليها بشأن رؤية هلال شهر شوال «مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها».

وقالت الدار في «تقرير بخصوص الشهادات الواردة إلى دار الإفتاء عقب بيان شهر شوال لعام 1444» نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «بعد تفحص الشهادات الواردة إلينا من رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية أحمد الفيتوري عبدالحفيظ، عبر تطبيق الواتساب؛ تبين أن هذه الشهادات مردودة لعدم توفر المعايير والشروط الشرعية لقبول الشهادة فيها، وذلك من حيث وقت الرؤية».

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وأضافت دار الإفتاء أن «بعض الشهادات أفاد أصحابها برؤية الهلال بعد زمن غروبه، وبعضها أفاد أصحابها بأن قوس الهلال مخالف لما هو عليه في واقع الحال، وبعضها لم يجزم أصحابها بأن ما رأوه هو الهلال يقينا؛ بل رأى شيئا يلمع يظن أنه الهلال».

ورأت دار الإفتاء في ختام بيانها؛ أن ذلك «يقتضي رد الشهادات وحملها على الوهم والغلط حال كون الشهود ثقاتٍ، وعلى الكذب حال كونهم غير ذلك».

وأعلنت دار الإفتاء في وقت سابق من مساء أمس الخميس، أن غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد تعذر رؤية الهلال وفق بيان أصدرته بالخصوص.