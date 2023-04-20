مواطنون في مصراتة وأجدابيا والجفرة يدلون بشاهداتهم حول رؤية هلال شوال أمام القضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أدى عدد من المواطنين في بلديات مصراتة وأجدابيا والجفرة، مساء اليوم الخميس، بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال أمام القضاء، وذلك عقب الخلاف بين الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء حول الرؤية.

وأفاد مراسل «الوسط» في مصراتة بأن مواطنين من المدينة أدلوا بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال في محكمتي مصراته المدينة وطمينة لشهادة رؤية هلال شوال. كما مثل مواطن آخر أمام محكمة مسلاته الجزئية لإثبات رؤية هلال شوال.

إحالة شهاد مواطن في أجدابيا بشأن هلال شوال إلى المجلس الأعلى للقضاء

كما أكد مراسل قناة «الوسط» في أجدابيا إحالة شهادة أحد المواطنين بشأن رؤية هلال شهر شوال إلى المجلس الأعلى للقضاء بشكل رسمي.

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وأحال رئيس نيابة أجدابيا الإبتدائية سالم موسى الشريف، إلى رئيس محكمة أجدابيا الإبتدائية شهادة قيم مسجد أبوالدردار في بلدة سلطان عضو لجنة تقصي الأهلة التابعة للهيئة العامة للأوقاف سالم فيتوري جبريل يونس، بشأن رؤية هلال شهر شوال، لاتخاذ ما يلزم حيالها.

محكمة ودان تستقبل شهادة مواطنين بشأن هلال شوال

وتقدم المواطنان علي حسين زوبي وميلاد حسين زوبي للإدلاء بشهادتهم برؤية هلال شهر شوال أمام قاضي محكمة ودان الجزئية.

يأتي ذلك، بعدما أثار الخلاف بين دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، حول ثبوت رؤية هلال العيد من عدمها انقساما غير مسبوق بين الليبيين بشأن تحديد أول أيام العيد.

شهادات المواطنين أمام القضاء حول رؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (الإنترنت)

شهادات المواطنين أمام القضاء حول رؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (الإنترنت)

شهادات المواطنين أمام القضاء حول رؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (الإنترنت)

شهادات المواطنين أمام القضاء حول رؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (الإنترنت)

شهادات المواطنين أمام القضاء حول رؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (الإنترنت)

شهادات المواطنين أمام القضاء حول رؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (الإنترنت)

شهادات المواطنين أمام القضاء حول رؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (الإنترنت)