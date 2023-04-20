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خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 11:31 مساء
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
استعدادات دار الإفتاء لرؤية هلال شهر شوال، الخميس 20 أبريل 2023. (دار الإفتاء)
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أثار الخلاف حول ثبوت رؤية هلال العيد من عدمها انقساما غير مسبوق بين الليبيين بشأن تحديد أول أيام العيد.

فبينما أعلنت الهيئة العامة للاوقاف أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، خالفتها دار الإفتاء بطرابلس معلنة أن يوم الجمعة هم المتمم لشهر رمضان، في بيانين منفصلين مساء اليوم الخميس.

وهنأ كل من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومجلس النواب الليبيين بالمناسبة لكن مواقفهم بشأن جدل المؤسستين الدينيتين حول رؤية الهلال بدا واضحا في تهانيهم الخاصة.

الإفتاء تؤكد الجمعة متمم لرمضان والأوقاف تعلنه أول أيام عيد الفطر
وقالت دار الإفتاء في بيانها بشأن رؤية هلال شهر شوال «إنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية» وعليه قرر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها أن غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

- مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر غدًا الجمعة
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- هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
- الدبيبة: غدًا الجمعة متمم لرمضان
- باشاغا يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويدعو لاستغلال الأيام المباركة لتناسي الخلافات

في المقابل، أكدت الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الإسلامية في بيانها أن «لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة.. وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجري.».

الدبيبة ينحاز لدار الإفتاء ومجلس النواب يؤيد الأوقاف
وفور إعلان دار الإفتاء وهيئة الأوقاف بيانهما بشأن رؤية الهلال، هنأ الدبيبة وباشاغا ومجلس النواب بحلول عيد الفطر المبارك، لكن مواقف الجهات الثلاثة تباين بشأن البيانين المتضاربين لرؤية الهلال.

وغرد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن غدا الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم» في إشارة إلى تبنيه رأي دار الإفتاء.

وعلى عكس ذلك أصدر مجلس النواب بيانا هنأ فيه الليبيين بقدوم شهر رمضان «يوم غدا الجمعة» في إشارة إلى تأييده البيان الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

حياد باشاغا بشأن خلاف  الأوقاف والإفتاء
وما بين الدبيبة ومجلس النواب، وقف رئيس الحكومة الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، على الحياد في الخلاف القائم بين دار الإففتاء وهيئة الأوقاف، واكتفى بتهنئة الليبين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، داعيًا إلى استغلال هذه الأيام المباركة لتناسي الخلافات واللاتفاف لبناء الوطن والوصول به إلى الانتخابات، وفق تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك».

وتراوحت تعليقات رواد صفحات التواصل الاجتماعي بالخصوص بين استنكار هذا الخلاف الذي يتعلق بالشأن الديني لحساسيت، وغضب وسخرية من الانقسام القائم في البلاد الذي طال الدين. كنتاج للانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد.

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