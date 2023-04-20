الدبيبة: غدا الجمعة متمم لرمضان

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، إن «غدا الجمعة متمم لرمضان»، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء في طرابلس عن تعذر رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن غدا الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم».

دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

وقبل قليل، أعلنت دار الإفتاء في العاصمة طرابلس، في بيان، أن «غدا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضان، وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك».

- دار الإفتاء: غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ والسبت أول أيام عيد الفطر

- هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

وأكدت الدار في بيان «إنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية»، وعليه قرر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها أن غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

وقبل بيان دار الإفتاء، أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يوم غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان أن «لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة.. وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام 1444 هجري.