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دار الإفتاء: غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ والسبت أول أيام عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:05 مساء
دار الإفتاء: غدًا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ والسبت أول أيام عيد الفطر
شعار دار الإفتاء. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت دار الإفتاء في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الخميس، «أن غدا الجمعة هو المتممُ لشهرِ رمضانَ، وأن يومَ السبتِ هو أولُ أيامِ عيدِ الفطرِ المباركِ، لعام 1444هـ ، الموافق للثاني والعشرينَ من الشهر الرابعِ، لعام 2023».

وقالت الدار في بيان إن مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها «اطلع على التقارير المقدمة إليه، من اللجان المكلفة برصد الأهلة، ودخول الشهور القمرية، ومتابعة المحاكم المختصة باستقبال شهود الرؤية».

دار الإفتاء: لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية
وأضاف البيان «وحيث إنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية، فقد قرر المجلس أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لعام 1444هـ، الموافق للثاني والعشرين من الشهر الرابع، لعام 2023».

- هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

وهنأت دار الإفتاء في ختام البيان الليبيين، بقدوم عيد الفطر المبارك.

وقبيل بيان دار الإفتاء، أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، أن يوم غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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