هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان أن «لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة.. وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجري.».

وهنأت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبيين جميعا بالعيد، متمنية أن يعم الأمن والرخاء ليبيا.