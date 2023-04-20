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باشاغا يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويدعو لاستغلال الأيام المباركة لتناسي الخلافات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:44 مساء
باشاغا يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويدعو لاستغلال الأيام المباركة لتناسي الخلافات
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
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هنأ رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الليبين بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، داعيًا إلى استغلال هذه الأيام المباركة لتناسي الخلافات.

جاءت تهنئة باشاغا بعد إعلان اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وإعلان دار الإفتاء في طرابلس أن غدًا هو المتمم لشهر رمضان.

وكتب باشاغا عبر صفحته على «فيسبوك» قائلًا: «كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، علينا أن نستغل هذه الأيام المباركة لتناسي الخلافات، وإعلاء مبادئ العفو والصفح والتسامح، والالتفاف لبناء وطننا والوصول به للاِنتخابات الرئاسية والبرلمانية».

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خلاف بين الأوقاف والإفتاء حول رؤية الهلال
ولم يحدد باشاغا في تهنئته أي موقف بشأن الخلاف الذي اندلع هذه الليلة حول رؤية هلال شهر شوال بين هيئة الأوقاف ودار الإفتاء، بخلاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي انحاز إلى دار الإفتاء.

وبينما أكدت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف رؤية الهلال، أكدت دار الإفتاء في بيانها أنه لم تثبت رؤية الهلال في أي من المناطق الليبية.

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