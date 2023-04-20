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مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر غدًا الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 10:30 مساء
مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر غدًا الجمعة
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 7 فبراير 2023. (أرشيفية: مجلس النواب)
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تقدم مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، رئاسة وأعضاء بأصدق التهاني وأطيب التبريكات للشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك «يوم غدٍ الجمعة».

وتمنى المجلس في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت أن يعيده الله على ليبيا وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الصفو والتسامح والإخاء والاستقرار والرخاء ربوع البلاد وسائر بلاد المسلمين.

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ويأتي بيان مجلس النواب بشأن تهنئة الليبيين بالعيد في وقت انفجر فيه جدل بين هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت دار الإفتاء أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال في المناطق الليبية، بينما أعلنت هيئة الأوقاف أن غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما أفادت اللجنة العليا للإفتاء التابعة لها برؤية الهلال.

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