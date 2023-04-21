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حفتر يشارك «تجمع شباب بنغازي» الاحتفال بعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 02:36 مساء
حفتر يشارك «تجمع شباب بنغازي» الاحتفال بعيد الفطر
حفتر يشارك شباب بنغازي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الجمعة، 21 أبريل 2023 (صفحة قوات القيادة العامة على فيسبوك)
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شارك قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر شباب مدينة بنغازي الاحتفال بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.

وقالت صفحة قوات القيادة على موقع «فيسبوك» إن حفتر شارك مع «تجمع شباب بنغازي» الاحتفال بالزي الوطني والذي أقيم بساحة الكيش بمدينة بنغازي، بحضور حشد كبير من شباب المدينة.

واحتفلت بنغازي بعيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، كما هو الحال في مدن المنطقة الشرقية، بينما أعلنت دار الإفتاء في طرابلس أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان وأن عيد الفطر يوافق غدا السبت.

موقف دار الإفتاء في طرابلس
وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الخميس، أن الجمعة متمم لرمضان، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء في طرابلس تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن غدا الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر».

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خلاف بين دار الإفتاء في طرابلس وهيئة الأوقاف  
وقالت الدار أمس «إنه لم يثبت حكم برؤية الهلال هذه الليلة، داخل المدن الليبية»، وعليه قرر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لها أن الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

أما الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فقالت في بيان أن «لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال مساء الخميس، وأن الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام 1444 هجري.

حفتر يشارك شباب بنغازي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الجمعة، 21 أبريل 2023 (صفحة قوات القيادة العامة على فيسبوك)
حفتر يشارك شباب بنغازي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الجمعة، 21 أبريل 2023 (صفحة قوات القيادة العامة على فيسبوك)
حفتر يشارك شباب بنغازي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الجمعة، 21 أبريل 2023 (صفحة قوات القيادة العامة على فيسبوك)
حفتر يشارك شباب بنغازي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الجمعة، 21 أبريل 2023 (صفحة قوات القيادة العامة على فيسبوك)
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