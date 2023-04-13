«الأمن الداخلي» يعلن إيقاف أميركي بتهمة «التبشير» بالمسيحية وإحالته إلى النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي إيقاف مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أميركي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، قائلا إنه «مبشر» عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى «جمعيات الله» لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

وبث الجهاز عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لما وصفه «اعترافات» الأميركي وسيدة ليبية قالت إنها تعرفت عليه عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وذلك في القضية المعروفة باسم «ترويج الردة».

يشار إلى أن الجهاز سبق أن نشر تسجيلا ظهر فيه رجل آخر قال فيه إنه «أميركي من مواليد العام 1972، ويعيش في ليبيا منذ 12 عاما».

تصريح الخارجية الأميركية

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها اطلعت على التقارير المتعلقة باحتجاز أميركي في العاصمة طرابلس.

- الخارجية الأميركية: نتابع تقارير حول احتجاز أحد مواطنينا في طرابلس

- وزارة الداخلية: حبس شخص متهم بخروجه عن الدين وترويجه للإلحاد

- بعد 13 يوما من اختفائه.. سالم مادي يتهم «الأمن الداخلي» بخطف نجله سيفاو

وقال ناطق باسم الوزارة لقناة «سي إن إن»: «نحن على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب ميليشيا في طرابلس».

جهاز الأمن الداخلي: نحن مؤسسة مدنية نظامية

وفي بيانه اليوم، قال جهاز الأمن الداخلي إنه مؤسسة مدنية نظامية ويعد من أقدم المكونات الأمنية للدولة الليبية، وناهز عمره السبعين عاما، ويمتد تاريخه منذ المملكة الليبية، وكان يعرف بإدارة المباحث العامة وتوالت التسميات «أمن الدولة والمباحث العامة وهيئة الأمن الداخلي وجهاز الأمن الداخلي وإدارة أمن المعلومات وجهاز المباحث العامة»، وأخيرا أعيد تسميته بجهاز الأمن الداخلي.

وأضاف أن التشريعات النافذة تعطيه عدة اختصاصات منها حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة والمخاطر والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية والاجتماعية.