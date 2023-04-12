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وزارة الداخلية: حبس شخص متهم بخروجه عن الدين وترويجه للإلحاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 12:29 صباحا
وزارة الداخلية: حبس شخص متهم بخروجه عن الدين وترويجه للإلحاد
الشخص المقبوض عليه بتهمة الردة والترويج للإلحاد. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الإثنين، أن النيابة العامة قررت حبس شخص «لخروجه عن الدين وترويجه للإلحاد».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أعضاء التحري بالإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية ألقوا القبض على شخص يدعى «م. ع. م» وذلك «لخروجه عن الدين وترويجه للإلحاد».

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وأكدت الوزارة «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه بعد إقراره بكل ما هو منسوب إليه من أفعال»، منوهة بأنه «لا يزال البحث مستمرًا عن بقية المطلوبين».

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان جهاز الأمن الداخلي ضبط عدد من الأشخاص بتهمة «الردة والترويج لأعمال ضد نظم الدولة»، مؤكدًا في بيان بالخصوص، الاستمرار في ملاحقة «المرتدين عن الدين الحنيف».

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