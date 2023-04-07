بعد 13 يوما من اختفائه.. سالم مادي يتهم «الأمن الداخلي» بخطف نجله سيفاو

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة ولجنة الحوار السياسي، سالم موسى مادي، فجر الجمعة، جهاز الأمن الداخلي بـ«خطف» نجله سيفاو، المختفي في العاصمة طرابلس منذ 26 مارس الماضي.

وقال مادي عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أرفض وأدين واستنكر خطف ابني سيفاو يوم الأحد 26 مارس 2023»، ودان تورط جهاز الأمن الداخلي بذلك رغم كونه مؤسسة تابعة للدولة وملزمة باتباع قوانينها. واعتبر أن ما وصفه بـ«خطف» نجله «إجراء باطل لا صلة له بالقانون» وبالتالي كل ما يترتب عليه يكون «باطلا».

وقال جهاز الأمن الداخلي في وقت سابق، إن إيقاف سيفاو وآخرين جرى وفقا للقانون، بتهمة الردة والترويج لأعمال ضد نظم الدولة، مؤكدا في بيان بالخصوص، الاستمرار في ملاحقة «المرتدين عن الدين الحنيف».

والأسبوع الماضي، دان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان «خطف» سيفاو سالم موسى مادي، وحمل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «المسؤولية كاملة» حيال ذلك، وطالب النائب العام ووزارة الداخلية والإدارات الأمنية العليا بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات للبحث عن المفقود وفتح تحقيق شامل في الواقعة ومحاسبة الجهات المتورطة فيها.