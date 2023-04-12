الخارجية الأميركية: نتابع تقارير حول احتجاز أحد مواطنينا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها على اطلاع بشأن التقارير المتعلقة باحتجاز أميركي في العاصمة طرابلس.

وقال ناطق باسم الوزارة لقناة «سي إن إن»: «نحن على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب ميليشيا في طرابلس».

تحذير في المستوى الرابع لسفر الأميركيين إلى ليبيا

وتابع الناطق، الذي لم تفصح القناة عن اسمه: «عندما يحتجز مواطن أميركي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة المطلوبة»، معقبًا: «الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج ليس لديها أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج».

ووفقًا لتعليمات السفر الخاصة بالخارجية الأميركية، فإن ليبيا تأتي في المستوى الرابع، نظرًا لتحذير الأميركيين من السفر إلى هذا البلد بسبب انتشار الجريمة، والإرهاب، والاضطرابات الأهلية، والاختطاف، والنزاع المسلح.

ضبط أميركي وآخرين بتهمة التشجيع «على الردة»

وأعلن جهاز الأمن الداخلي قبل أيام ضبط عدة أشخاص بينهم رجل أميركي، بتهمة الترويج والتشجيع على الردة، حسب بيان بهذا الخصوص.

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ونشر الجهاز مقطع فيديو للمتهمين، لم تتضح فيه شخصية المتحدثين، إذ ظهر وجه مظلل لثوان، بصوت يتحدث بلغة عربية ركيكة، وقال «أنا أميركي المولد والجنسية ومن مواليد العام 1972، وأعيش في ليبيا منذ 12 عاما»، كما تحدث رجل آخر، في الفيديو، عن لقاءاته مع «المواطن الأميركي» رفقة آخرين.