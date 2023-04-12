هيئة رصد المحتوى الإعلامي تستعرض تقريرًا حول الحملات بانتخابات بلدية الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ندوة إعلامية استعرضت خلالها نتائج تقرير مفصل يرصد الحملات الانتخابية خلال انتخابات المجلس البلدي الخمس مطلع العام الجاري.

حضر الندوة التي عُقِدت أمس الثلاثاء ضمن فعاليات ليالي المدينة بطرابلس، رئيس الهيئة جلال عثمان وممثلون عن اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، وإعلاميون ومهتمون بالشأن الانتخابي، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

أول تقرير ليبي يرصد الحملات الانتخابية

وقال عثمان، إن التقرير يعد أول تقرير ليبي مفصل يرصد الحملات الانتخابية، ويتتبع الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية التي تشرف على تنفيذها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، كما يركز على رصد التعددية السياسية، ومبدأ تكافؤ الفرص، وفق تخطيط وتحليل منهجي لها، عبر رصد الوسائل الإعلامية المختلفة، سواء التقليدية، أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح أعضاء الفريق البحثي خلال مداخلات شهدتها الندوة الإعلامية أن التقرير عمد في منهجيته على رصد ما تبثه الإذاعات المسموعة في مدينة الخمس من برامج تتعلق بالحملة الانتخابية منذ بدايتها في 26 ديسمبر 2022 وحتى السابع من يناير الماضي.

وأشار عثمان إلى أن مشروع رصد الحملات الانتخابية يهدف إلى تحليل المضامين الإعلامية، وتصنيفها وعرضها بطريقة منظمة ومنهجية علمية، يمكن تكررها في الانتخابات اللاحقة، سواء كانت بلدية أم برلمانية أو رئاسية، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة حول الحملات الانتخابية.

إشادة من لجنة الانتخابات المحلية

ومن جهته، أثنى مستشار اللجنة المركزية للانتخابات المحلية باسم المودي على عمل الهيئة في رصد الحملات الانتخابية والإخلالات التي قد تؤثر سلبًا على نزاهة الانتخابات ومصداقيتها.

وأبدى استعداد اللجنة لفتح آفاق التعاون مع الهيئة في مجال تدريب موظفي اللجنة في مجال الرصد، والاستفادة من الخبرة التي تمتلكها الهيئة، فيما تحدث مدير مكتب الإعلام باللجنة، نادر الرتيمي ، عن الدعم اللوجستي في مجال الإعلام الذي تقدمه اللجنة خلال الانتخابات استنادًا على مدونة السلوك المعدة بالخصوص بالإضافة للقاءات مع الصحفيين.