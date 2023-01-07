%72 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي الخمس إلى 72 %، حسبما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية مساء اليوم السبت.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي إن هذه المشاركة تعد ممتازة بالنظر إلى أرقام المشاركة في انتخابات البلديات الأخرى، السابقة، مؤكدة عدم تسجيل أي خروقات خلال اليوم الانتخابي، إذ أغلقت اللجان في السادسة مساء.

رجال ونساء يقبلون على العملية الانتخابية

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا، بينما أقبل الرجال والنساء على المشاركة، برفقتهم أوراق إثبات هوياتهم الشخصية وهي إما «بطاقة شخصية، أو جواز سفر، أو كتيب العائلة للمتزوجين».

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ودعت اللجنة الناخبين بالتحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع لإنجاح الانتخابات وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.