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بالصور.. أهالي الخمس ينتخبون المجلس البلدي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 12:19 مساء
بالصور.. أهالي الخمس ينتخبون المجلس البلدي الجديد
من عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
alwasat radio

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في بلدية الخمس، اليوم السبت، لاختيار أعضاء المجلس البلدي.

وذكرت اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في الخمس أن عملية الاقتراع بدأت دون أي تأخير يذكر من بين 14 قائمة، حسب منشور للجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نسبة التصويت في انتخابات الخمس
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 8% من إجمالي أعداد المستحقين للتصويت البالغ أعدادهم 19 ألفا و136 ناخب وناخبة حتى الساعة 11 من صباح اليوم، وفق اللجنة.

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وجددت اللجنة الفرعية دعوتها الناخبين إلى «التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع لإنجاح الانتخابات»، كما دعت المواطنين إلى «تحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدًا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة».

مواطن يغمس إصبعه في الحبر عقب الإداء بصوته في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
مواطن يغمس إصبعه في الحبر عقب الإداء بصوته في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
بالصور.. أهالي الخمس ينتخبون المجلس البلدي الجديد
من عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
من عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
من عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
من عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
من عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
من عملية التصويت في انتخابات المجلس البلدي الخمس، 7 يناير 2022. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الخمس)
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