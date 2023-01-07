%60 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالخمس قبل ساعة من إغلاق اللجان

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالخمس إلى 60 % من إجمالي من يحق لهم التصويت من الرجال والنساء، حتى الخامسة مساء اليوم السبت، وقبل ساعة واحدة من إغلاق اللجان.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم السبت ارتفاع هذه النسبة التي كانت 47 % فقط حتى الثالثة عصرًا. وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة صباحًا ومقرر أن تغلق في السادسة مساء.

الأوراق المطلوبة للتصويت

وتشترط اللجنة على الناخبين اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية وهي «بطاقة شخصية، جواز سفر، كتيب العائلة للمتزوجين والذى يحمل صورة فيه».

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وطالبت اللجنة الناخبين بالتحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع لإنجاح الانتخابات وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.