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استعدادات لانتخاب 44 مجلس محلي للشباب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 12:38 صباحا
استعدادات لانتخاب 44 مجلس محلي للشباب
لقاء الزني مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، 3 يناير 2023. (وزارة الشباب)
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بحث وزير الشباب في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، السبت، التجهيزات والترتيبات الجارية لإطلاق المرحلة الثالثة لانتخابات المجالس المحالية للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الزني مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، حيث جرت مناقشة أعمال اللجنة والترتيبات والتجهيزات الجارية لانتخابات المجالس المحلية الجديدة، وفق بيان صادر عن وزارة الشباب.

- انتخاب 19 مجلسا محليا للشباب
- الزني يبحث الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب
- الزني يناقش مع مسؤولين أممين توسيع مشاركة الشباب في انتخابات المجالس المحلية

وتأتي هذه الانتخابات ضمن مبادرة «التعلم الديمقراطي للشباب»، وتنطلق في مرحلتها الثالثة في 44 مجلس محلي، بعد انتهاء العملية الانتخابية لـ31 مجلس ضمن المرحلتين الأولى والثانية، حسب البيان.

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