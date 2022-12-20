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انتخاب 19 مجلسا محليا للشباب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 12:02 مساء
انتخاب 19 مجلسا محليا للشباب
مؤتمر صحفي لوزارة الشباب لإعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية للشباب، 20 ديسمبر 2022، (حكومتنا)
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أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، انتخاب 19 مجلسا محليا للشباب في بلديات منها «وادي زمزم والجفرة وترهونة وصرمان ورقدالين ومنشية اجميل والقلعة وظهر الجبل وباطن الجبل والشقيقة وأدري الشاطي وتراغن».

وانطلقت الانتخابات يوم السبت الماضي في 20 بلدية، لكن تعذر إجراؤها في بني وليد، وذلك «لعدم توفر المتطلبات للعملية الانتخابية»، حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي للوزارة، الذي بثته صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

ويأتي ذلك في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية للشباب، حيث شارك في الانتخابات 41 قائمة، وبلغ عدد المقترعين خمسة آلاف شاب من أصل 13 ألف شاب ناخب، بينما شهدت المرحلة الأولى انتخاب 13 مجلسا، وفق الوزارة.

وقالت الوزارة إنها في فترة تسلُّم الطعون على النتائج حاليا، لدراستها من قبل اللجنة القانونية، مشيرة إلى تطلعها من أجل «وثبة جديدة» لتمكين الشباب أكثر، وزيادة عدد المجالس الممثلة لهم.

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