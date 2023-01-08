إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، عصر اليوم الأحد، النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس، وذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث خلاله مسؤول اللجنة عن إغلاق مراكز الاقتراع والنسبة النهائية للمقترعين المشاركين في انتخابات المجلس البلدي الخمس التي جرت أمس السبت.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في بلدية الخمس 38 مركزًا و69 محطة اقتراع، وعدد الناخبين المسجلين نحو 19 ألفًا و136 ناخبًا، وتنافس على انتخابات المجلس البلدي الخمس 14 قائمة.

- %72 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالخمس

- %60 نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بالخمس قبل ساعة من إغلاق اللجان

- بالصور.. أهالي الخمس ينتخبون المجلس البلدي الجديد

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس

وحلت في المرتبة الأولى قائمة الميزان التي حصلت على 3 آلاف و815 صوتًا، تلتها قائمة النخلة التي نالت ألفًا و732 صوتًا، وجاءت في المرتبة الثالثة قائمة الأمل بألف و275 صوتًا، وفي المرتبة الرابعة قائمة المستقبل بعدد أصوات بلغ 979 صوتًا، وفي المرتبة الخامسة قائمة المنارة التي نالت 866 صوتًا.

وبلغت نسبة المشاركة الكلية في انتخابات المجلس البلدي الخمس 71.5% بعدد مقترعين بلغ 13 و696 ناخبًا، من إجمالي نحو 19 ألفًا و136 ناخبًا، مسجلين في جداول الناخبين، منهم 19% نساءً، و81% رجالًا، بواقع ألفين و601 ناخبة و11 ألفًا و95 ناخبًا. في حين بلغ عدد الأوراق «الباطلة +البيضاء» 317 ورقة.

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس المعلنة يوم الأحد 8 يناير 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس المعلنة يوم الأحد 8 يناير 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)

النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس المعلنة يوم الأحد 8 يناير 2022. (اللجنة المركزية للانتخابات المحلية)