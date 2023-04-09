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يقل 400 مهاجر.. قارب يضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 08:02 مساء
يقل 400 مهاجر.. قارب يضل طريقه في البحر بين ليبيا ومالطا
مهاجرون على متن قارب بعد أن أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر الأبيض المتوسط، شرق طرابلس، 8 يوليو 2017 (موقع يورو أكتيف الأوروبي)
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قالت خدمة الدعم «ألارم فون»، الناشطة في عمليات إنقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، اليوم الأحد، إن قاربًا يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا، وفق وكالة «رويترز».

أضافت الخدمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها تلقت اتصالًا من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا ليلة السبت، وأن الخدمة أبلغت السلطات. وقالت إنه لم يجر إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وذكرت «ألارم فون» أن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه. وأوضحت «ألارم فون» أن القارب موجود حاليًا في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا. وذكرت «رويترز» أنه «لم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا».

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«سي ووتش» تبحث عن القارب
وقالت منظمة «سي ووتش إنترناشونال»، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، على حسابها على «تويتر»، إنها تُجري يوم الأحد عمليات بحثًا عن قوارب تواجه مشكلات في البحر، ومنها القارب الذي أبلغت عنه خدمة «ألارم فون». وأشارت منظمة «ريسكشيب»، وهي منظمة أخرى ألمانية غير حكومية، اليوم الأحد، إلى أن 23 مهاجرًا على الأقل لقوا حتفهم ليلة السبت في تحطم قارب آخر بالبحر المتوسط. وأوضحت المنظمتان على «تويتر» أنهما اكتشفتا وجود 25 شخصًا في المياه أثناء عملية إنقاذ وتمكنتا من إنقاذ 22 فقط وانتشال جثتين. وقالت «ريسكشيب» إنه جرى إبلاغ طاقمها بغرق نحو 20 آخرين في وقت سابق.

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