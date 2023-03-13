الزيداني يبحث مع فريق البنك الدولي مشروع تصنيف الميزانية ودليل الحسابات الموحد

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني مع فريق إصلاحات وتطوير إدارة المالية العامة التابع لمجموعة البنك الدولي آخر المستجدات بخصوص مشروع تصنيف الميزانية ودليل الحسابات الموحد ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وضم الفريق كلا من وينستون ول ووصال الدين عاشور، كما حضر الاجتماع مديري مكتب التعاون الفني وإدارة الميزانية والمتابعة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

الزيداني يؤكد دعم المبادرات المعززة للإدارة المالية

وأكد الزيداني دعم جميع المبادرات الهادفة إلى تعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا، والبرامج الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة المال العام.

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كما أعرب عن انفتاح ليبيا على الاستفادة من خبرات البنك الدولي والتعاون المشترك لتنفيذ برامج أخرى بما يعزز مبادئ الإفصاح والشفافية ويحقق الأولويات الوطنية في مجالات التنمية المختلفة.