  • Alwasat News
Atwasat

مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 فبراير 2023, 02:48 مساء
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هنتشل تتحدث خلال منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أكدت مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هنتشل، رغبة البنك الدولي في تطوير التعاون الفني مع المؤسسات الحكومية في ليبيا، وبناء جسور التواصل لتبادل المعرفة والخبرة.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتنسيق مع البنك الدولي تحت شعار «إصلاح القطاع الصحي»، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمشاركة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

عرضان ضوئيان من البنك الدولي ووزارة الصحة
وخلال المنتدى، جرى تقديم عرضين ضوئيين من البنك الدولي ووزارة الصحة، بشأن تطوير النظام الصحي في ليبيا، وأُعطي بعد ذلك عدد من المداخلات للحاضرين لمناقشة التوصيات الواردة بالعرضين. كما جرى الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.

- الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد 
-بمشاركة الدبيبة.. انطلاق المنتدى الثالث لشركاء التنمية في طرابلس

وأكد الدبيبة في كلمته دعمه لأعمال المنتدى الثالث، الذي يُخصّص لملف مهم يحتاج لجهود المحليين والدوليين، معتبرا عقد هذه اللقاءات داخل ليبيا «رسالة بأن بلادنا تتعافى، وتعمل على تنظيم وترتيب الشراكات الدولية للمؤسسات الليبية».

وافتتحت أعمال المنتدى بكلمة وزير المالية، الذي أكد دور الشركاء الدوليين في الدعم والمساندة للقطاع الحكومي، وتقديم المشورة والخبرة. حضر المنتدى عدد من السفراء المُعتمدين، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديرو الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، والمهتمون بالقطاع الصحي.

الدبيبة والصديق الكبير وشكشك في منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
الدبيبة والصديق الكبير وشكشك في منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
لقطة تذكارية من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
لقطة تذكارية من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر

«ندوات فبراير»: جدلیة المسمى والمضمون .. بین العفویة والمؤامر
واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»

واشنطن تطالب مكسيكو بتسليمها ابن «إل تشابو»
سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ...
خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال شهر

خطاب من الدبيبة إلى مصلحة الآثار لصيانة المتحف الوطني في طرابلس وافتتاحه خلال ...
اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)

اشتباكات مسلحة بمنطقة المطرد غرب الزاوية (فيديو)
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء الانتخابات في 2023

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن: أغلب المؤسسات فقدت الشرعية.. ومبادرة لإجراء ...
مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

مجلس الدولة يدين زيارة مسؤولين ليبيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة
رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي

رحيل مفاجئ لـ3 مدربين في إياب الدوري الليبي
وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين

وزارة أميركية ترجح تسرب «كوفيد-19» من أحد مختبرات الصين
«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»

«اقتصاد بلس»: نتائج استطلاع رأي حول مشاريع «عودة الحياة»
الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)

الدولة الريعية بين الحضر والبدو (1)
«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر

«حبة فول سوداني» رمزا لمسقط رأس جيمي كارتر
«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون

«حوارة» تستيقظ على خراب وتدمير خلفه المستوطنون
كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا

كاريكاتير حليم - الانتخابات والسلطة في ليبيا
مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟

مخترع الهاتف.. هل سرق غراهام بيل إنجاز شخص آخر؟
دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية

دراسة حديثة توصي الرجال بتناول المشروبات الغازية
عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية

عقيلة صالح يقترح حلا للخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية
حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض

حملة تضامن مع رجل تركي بعد نشر صورته ممسكا بيد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت
النهر الصناعي: صيانة وإعادة تركيب صمامات الهواء بمسار السرير- سرت
ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة
ليبيا تشارك في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة
وصول 19 محطة كهربائية جاهزة لميناء طرابلس
وصول 19 محطة كهربائية جاهزة لميناء طرابلس
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات ...
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات منهوبة
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
المزيد
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية...
المنفي يدعم أي جهود أممية تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية
المنفي يدعم أي جهود أممية تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة ......
عبد الوكيل: لدينا معدات طبية تزيد عن حاجة البلاد ومخصص الرعاية الصحية 4 ملايين دينار
عبد الوكيل: لدينا معدات طبية تزيد عن حاجة البلاد ومخصص ......
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات وعقارات منهوبة
اجتماع عسكري - أمني في بنغازي لفرض القانون ورد ممتلكات ......
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا
مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات ......
المزيد