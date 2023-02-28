مسؤولة إقليمية: البنك الدولي يريد تطوير التعاون مع المؤسسات الحكومية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هنتشل، رغبة البنك الدولي في تطوير التعاون الفني مع المؤسسات الحكومية في ليبيا، وبناء جسور التواصل لتبادل المعرفة والخبرة.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية، الذي تنظمه وزارة المالية بالتنسيق مع البنك الدولي تحت شعار «إصلاح القطاع الصحي»، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بمشاركة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

عرضان ضوئيان من البنك الدولي ووزارة الصحة

وخلال المنتدى، جرى تقديم عرضين ضوئيين من البنك الدولي ووزارة الصحة، بشأن تطوير النظام الصحي في ليبيا، وأُعطي بعد ذلك عدد من المداخلات للحاضرين لمناقشة التوصيات الواردة بالعرضين. كما جرى الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.

- الدبيبة: وزارة الصحة نفذت العطاء العام لضمان الشفافية ومواجهة الفساد

-بمشاركة الدبيبة.. انطلاق المنتدى الثالث لشركاء التنمية في طرابلس

وأكد الدبيبة في كلمته دعمه لأعمال المنتدى الثالث، الذي يُخصّص لملف مهم يحتاج لجهود المحليين والدوليين، معتبرا عقد هذه اللقاءات داخل ليبيا «رسالة بأن بلادنا تتعافى، وتعمل على تنظيم وترتيب الشراكات الدولية للمؤسسات الليبية».



وافتتحت أعمال المنتدى بكلمة وزير المالية، الذي أكد دور الشركاء الدوليين في الدعم والمساندة للقطاع الحكومي، وتقديم المشورة والخبرة. حضر المنتدى عدد من السفراء المُعتمدين، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديرو الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، والمهتمون بالقطاع الصحي.

الدبيبة والصديق الكبير وشكشك في منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)

لقطة تذكارية من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)

من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)

من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)

من منتدى شركاء التنمية بالعاصمة طرابلس، 28 فبراير 2023. (حكومتنا)