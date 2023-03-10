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باتيلي يتحدث عن مبادرته لإجراء الانتخابات خلال مؤتمر صحفي بطرابلس غدًا السبت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 07:48 مساء
باتيلي يتحدث عن مبادرته لإجراء الانتخابات خلال مؤتمر صحفي بطرابلس غدًا السبت
باتيلي خلال حضوره اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في القاهرة، 7 فبراير 2023، (أرشيفية: بعثة الأمم المتحدة)
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يعقد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبداللهِ باتيلي، ظهر غدٍ السبت، مؤتمرًا صحفيًا بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، للحديث عن مبادرته بشأن إجراء الانتخابات في العام 2023، بحسب البعثة الأممية.

وأعلن باتيلي عن مقترحه لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام 2023 في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي.

مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
وقال باتيلي لمجلس الأمن إنه يعتزم إنشاء «لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا» تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلي المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».

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وستتولى اللجنة، بحسب ما أعلن باتيلي، «تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023»، وستكون بمثابة «منصة للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين».

مبعوثون غربيون في طرابلس لدعم مبادرة باتيلي
وعقب عودته من نيويورك إلى طرابلس، أجرى باتيلي لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، للحديث عن العملية السياسية وسبل حلحلة الجمود السياسي والتوجه نحو الانتخابات.

وعقد المبعوثون الخاصون وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الأربعاء الماضي، اجتماعًا مع الدبيبة بديوان رئاسة مجلس الوزراء، للتأكيد على دعمهم لخطة باتيلي وإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

وعقب الاجتماع، أصدر ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً حثوا من خلاله القادة الليبيين على العمل بشكل بناء مع باتيلي وتقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته.

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