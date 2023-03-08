سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

حث السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات وتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته، بحسب بيان مشترك أصدروه اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان الذي نشرته سفارات الدول الخمس «يتواجد الممثلون عن فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة في ليبيا للتعبير عن دعمهم القوي لمبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتأمين دعم القادة الليبيين لخارطة طريق للانتخابات».

وأكد البيان أن ممثلي الدول الخمس «شددوا في كافة لقاءاتهم مع القادة الليبيين على أنه عليهم تقديم التنازلات اللازمة للتحرك بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات حتى يتسنّى للشعب الليبي تحقيق تطلعاته في اختيار قادته».

اجتماع السفراء والمبعوثين مع الدبيبة

وعقد السفراء ومبعوثو الدول الخمس في العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم، اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء، للتأكيد على دعمهم لخطة باتيلي الرامية لدفع العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

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وحضر الاجتماع مع الدبيبة من الولايات المتحدة كل من المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال ليزلي أوردمان، ومن بريطانيا السفيرة كارولين هورندال، ومن فرنسا كل من المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بول سولير، والسفير مصطفى مهراج، إضافة إلى السفير الألماني ميخائيل أونماخت، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

وأجرى كل من المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وتلاه لقاء مع الدبيبة، وذلك لمناقشة الوضع السياسي ومبادرة المبعوث الأممي بشأن الانتخابات وحشد الدعم اللازم لتنفيذها.

لقاء نورلاند مع عقيلة صالح في بنغازي

وأمس الثلاثاء، زار المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة القائم بالأعمال ليزلي أوردمان مدينة بنغازي للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من أجل حشد الدعم لمبادرة باتيلي بشأن الانتخابات.

وأكد نورلاند لرئيس مجلس النواب خلال اللقاء، دعم الولايات المتحدة لجهود باتيلي، لوضع اللمسات الأخيرة لإجراء الانتخابات، بعدما تحدث معه عن مجهودات المجلس إلى الآن في وضع قاعدة دستورية للانتخابات، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».