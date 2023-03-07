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عقيلة يجدد لنورلاند التأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 07:05 مساء
عقيلة يجدد لنورلاند التأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات
لقاء عقيلة مع نورلاند في بنغازي. الثلاثاء 7 مارس 2023. (مجلس النواب)
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جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التأكيد «على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني» وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

جاء تأكيد عقيلة خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان، بحضور مدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري.

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وقال بليحق في تصريح صحفي إن لقاء عقيلة والمبعوث الأميركي تناول تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب «أكد وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

عقيلة: لا يوجد أي عائق تشريعي لإجراء الانتخابات
كما جدد عقيلة لنورلاند التأكيد على استعداد مجلس النواب لإجراء التعديل اللازم للقوانين الانتخابية «إذا ما اقتضت الحاجة لذلك»، مؤكدًا «عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها»، وفق بليحق.

ووصل نورلاند رفقة القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، في وقت سابق اليوم، مدينة بنغازي ضمن زيارته إلى ليبيا التي من المقرر أن تشمل العاصمة طرابلس للقاء عدد من المسؤولين.

لقاء عقيلة مع نورلاند في بنغازي. الثلاثاء 7 مارس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة مع نورلاند في بنغازي. الثلاثاء 7 مارس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة مع نورلاند في بنغازي. الثلاثاء 7 مارس 2023. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة مع نورلاند في بنغازي. الثلاثاء 7 مارس 2023. (مجلس النواب)
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