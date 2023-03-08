الدبيبة يجتمع مع سفراء ومبعوثي أميركا و4 دول أوروبية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع سفراء ومبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا أعضاء مجموعة «p3+2»، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبلوماسيين الغربيين «وضعوا الدبيبة خلال الاجتماع في صورة نتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات».

الدبيبة: جهود باتيلي تتوافق مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمرحلة الانتقالية

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع دعمه جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وقال إنها «تتوافق مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية للمرحلة المقبلة وأهمها الذهاب في مسار واحد وهو الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة».

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وشدد الدبيبة خلال اللقاء على «ضرورة وجود وثيقة قبول الأطراف بالنتائج»، مؤكدًا للسفراء والمبعوثين الغربيين الخاصين إلى ليبيا «أن الحكومة مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف».

دعم غربي لجهود باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية

من جانبهم، أكد السفراء والمبعوثون الغربيون في كلماتهم دعمهم جهود باتيلي التي تسعى إلى إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيدين بالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن، بحسب المكتب الإعلامي.

الدبيبة مع سفراء ومبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، الأربعاء 8 مارس 2023. (حكومتنا)