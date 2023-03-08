المنفي: نسعى لتوافق وطني على أساس المشاركة والملكية الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مواصلة المجلس دوره في السعي نحو التوصل إلى توافق وطني على أساس المشاركة والملكية الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، وسفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، حيث تطرقوا إلى الوضع السياسي في ليبيا عقب الإحاطة الأخيرة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أمام جلسة مجلس الأمن»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأشاد المنفي بالعلاقة التي تجمع البلدين وجهود فرنسا في دعم المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، واستضافتها لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وفق البيان.

وأعلن باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة ليبية تسييرية للانتخابات، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

لقاء المنفي مع سولير ومهراج، 8 مارس 2023. (المجلس الرئاسي)