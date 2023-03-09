الدبيبة: توفير معونات غذائية تكفي شهرا لـ68 ألف عائلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، توفير معونات غذائية تشمل سلعا أساسية تكفي شهرا كاملا لنحو 68 ألف عائلة محتاجة.

وأشار إلى أن تلك العائلات مسجلة في صندوق الزكاة، حسب كلمته، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس الوزراء الثالث للعام 2023، المنعقد في مدينة الخمس، الذي تبثه صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

ضبط الأسعار في رمضان

وأشار الدبيبة إلى صرف منحتي الأولاد والزوجات والبنات فوق 18 سنة والمرتبات عن ثلاثة أشهر لسنة 2023 قبل بدء شهر رمضان، لافتا إلى تشكيله غرفة طوارئ لمتابعة انسياب السلع التموينية وضبط الأسعار والحد من الخروقات.

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ودعا الدبيبة التجار إلى التعامل بوطنية وعدم استغلال هذا الشهر في رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن.