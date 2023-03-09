الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن محتكري سوق الدواء يشنون حربا شعواء على نظام العطاء العام المطبق حديثا من وزارة الصحة.

وأضاف الدبيبة أن استيراد الأدوية قديما كان يجري دون عطاء، متابعا أن أحد كان يجلب الدواء عبر شركة ما، الأمر الذي رتب مديونيات كبيرة على الصحة، كما غابت المعايير التي تضمن جودة الأدوية الموردة، حسب كلمته اليوم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء العام الثالث للعام 2023، المنعقد في مدينة الخمس، الذي تبثه صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وتابع: «كان يأتينا الدواء من جميع الدول، ولم يكن المستورد ملزما بجلب الأدوية من الشركة المصنعة، والآن مع تطبيق العطاء العام صار الأمر إلزاميا، كما يمنع النظام تداول الأدوية الموردة للصحة في الصيدليات الخاصة، وأيضا تأتي من الشركة الأم مصنعة خصيصا للدولة الليبية، بما يضمن عدم غشها، وذلك بعد تحييد الشركات الهجنية التي كانت تجلب الأدوية وليست لها علاقة بالصناعة» من الأساس.

الدبيبة يضرب مثالا بدواء «البنادول»

وضرب الدبيبة مثالا بدواء «البنادول» الذي كان يورد إلى ليبيا بفعالية «ضعيفة للغاية»، متوقعا أن يخرج المتضررون من النظام في حملة «تشويش إعلامي» لأجل إثارة اللغط حول نظام العطاء العام.

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وتابع: «العطاء العام يفتح المجال لشركات الأدوية الكبيرة لأن تدخل السوق الليبية، ويهيئ الفرصة أن تدخل بقوائم أدوية معروفة ومعتمدة».

كما أشار إلى وجود مشكلة في التوزيع والتخزين في هيئة الإمداد الطبي، وهناك مشكلة في تهريب الدواء، معقبا: «العملية معقدة، ونتمنى أن نصل بنتيجة عبر العطاء العام.. وسيكون هناك تغيير في مسألة الدواء».