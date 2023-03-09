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الدبيبة للطرابلسي: صدقنا ما تردد عن حملك 500 ألف يورو.. وفرحنا بتوضيحك عدم صحة الاتهام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 02:04 مساء
الدبيبة للطرابلسي: صدقنا ما تردد عن حملك 500 ألف يورو.. وفرحنا بتوضيحك عدم صحة الاتهام
صورة مركبة تضم كل من الدبيبة والطرابلسي من اجتماع مجلس الوزراء، 9 مارس 2023 (الإنترنت)
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رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة حمل وزير الداخلية عماد الطرابلسي 20 ألف يورو خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس.

وبعد أن دافع الطرابلسي عن نفسه أمام اتهامه بحمله 500 ألف يورو، معتبرا أنه اتهام غير صحيح، قال له الدبيبة: «هذا توضيح كافٍ ومهم لك وللحكومة ولجميع الليبيين... فقد صدقنا هذا الموضوع حينما طرح على الشاشات؛ وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة الخمس، اليوم الخميس.

الدبيبة: موضوع أموال الطرابلسي أُغلق
وأضاف الدبيبة أن الموضوع جرى إغلاقه بمجرد إعلان هذا التوضيح من الوزير، مشيرا إلى أن حكومته تتعرض لمعركة واتهامات، مشددا على ضرورة عدم حمل أموال نقدية، والتعامل بالبطاقات البنكية.

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بدوره، قال الطرابلسي إن الـ20 ألف يورو لا تخصه شخصيا فقط، فنصفها كان مخصصا لشخص جريح يعالج في فرنسا، ليرد عليه الدبيبة: «لا نريد مبالغة لأن البعض قد يستغل هذا الرد لمزيد من الشائعات والادعاءات».

وقبل ذلك، برأ وزير الداخلية نفسه، معتبرا أن ما تردد عن حمله 500 ألف يورو وضطبه بها في مطار باريس غير صحيح.

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