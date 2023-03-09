الدبيبة: الدعوة إلى تغيير مجلس مفوضية الانتخابات مناورة بائسة للجاثمين على قلوب الشعب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الدعوة إلى تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واصفا إيها بـ«المناورة البائسة».

وقال الدبيبة إن تغيير المجلس بزعم ضمانة إجراء الانتخابات «شيء مضحك» لأنها المؤسسة «الأكثر التزاما بإجراء الانتخابات»، متابعا: «يتجاهل صاحب هذه المناورة البائسة أنه ماكث في السلطة منذ فترة طويلة دون انتخابات أو تجديد أو محاسبة.. جاثم على قلوب الشعب الليبي»، حسب كلمته اليوم الخميس في اجتماع مجلس الوزراء العام الثالث للعام 2023، المنعقد في مدينة الخمس، الذي تبثه صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

المشري يدعو إلى تغيير مفوضية الانتخابات

وفي مؤتمر صحفي الإثنين الماضي، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى تغيير مجلس المفوضية لإمكانية إجراء الانتخابات، وذلك بعد تشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف عليها.

وطالب المشري، في المؤتمر المشترك مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، الدبيبة بـ«عدم الترشح للانتخابات المقبلة واحترام تعهده بذلك»، مشددا على عدم قبول أي قوانين انتخابية إلا بالتوافق بين مجلسي الدولة والنواب.

الدبيبة: نتوافق مع رؤية باتيلي

وخلال كلمته اليوم، أكد الدبيبة استعداد حكومة الوحدة للتعبير عن إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة إجراء انتخابات تتوافق مع رؤية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي التي طرحها أمام مجلس الأمن.

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وتابع: «بخطوات عملية جددنا التزام الحكومة بتنفيذ الانتخابات وقدمنا كل الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، وطلبنا من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية».

الانتخابات المحلية

وقال الدبيبة إن حكومته حققت تقدما لم يسبقها له أحد في مجال الإدارة المحلية وتفويض الصلاحيات للبلديات لخدمة المواطن بدل إغراقها في الخلافات السياسية.

وتابع: «استطعنا أن نجري الانتخابات المحلية بشكل مرحلي في عدد من المدن والتي منها مدينة الخمس».

ضبط الأسعار في رمضان

كما أشار الدبيبة إلى الإجراءات التي اتخذها من أجل ضبط الأسعار قبل شهر رمضان، وذلك عبر تشكيل لجنة طوارئ بالتعاون وزير التجارة والاقتصاد محمد الحويج.

ولفت إلى أن الحكومة لن تسمح بارتفاع الأسعار واستغلال حاجة المواطنين، وستسعى إلى توفير السلع الغذائية الأساسية.

حل أزمة الكهرباء ومحاسبة الفاسدين

ووعد الدبيبة الشعب الليبي بالتعامل مع مشكلة الكهرباء المتوارثة منذ سنوات، معقبا: «النتائج إيجابية وأصبحت واقعا ملموسا، والعمل مستمر لاستكمال خطة تطوير الشبكة الكهربائية».

وجدد توجيهه إلى الوزارات بتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بتقليص المصاريف واتباع الشفافية في التعاقدات والطلبات من خلال منصة المشتريات الحكومية، متابعا: «لن نحمي أي متورط في الفساد أو مقصر في خدمة الشعب الليبي».